Машина Дмитрия Пескова попала в аварию в Москве

Автомобиль, который числится за пресс-секретарём президента России Дмитрием Песковым, попал в дорожную аварию в Москве. Машина получила повреждения.
Инцидент произошёл накануне на Волгоградском проспекте. Автомобиль Genesis столкнулся с такси, в результате чего пострадали её крыло, бампер и пассажирская дверь. Сам представитель Кремля сообщил, что в момент ДТП его в машине не было. За рулём находился недавно устроившийся на работу водитель, он не пострадал, сообщает телеканал "360".
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