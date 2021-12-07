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Происшествия
Задержанного за стрельбу в московском МФЦ отправят на психиатрическую экспертизу

Задержанного за стрельбу в московском МФЦ отправят на психиатрическую экспертизу

Устроивший стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы мужчина находился в невменяемом состоянии. Конфликтной ситуации не было, но злоумышленник открыл огонь, сообщил источник в правоохранительных органах.
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Сначала задержанный застрелил сотрудника ГБУ "Жилищник", затем охранника, после чего открыл стрельбу по стоявшим на его пути мужчине с ребенком.

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"При себе у мужчины была сумка с проводами – ее изучают криминалисты на предмет наличия взрывчатых веществ", – сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник рассказал о допросе злоумышленника. Сообщается, что мужчина говорит о пандемии и "мировом заговоре". Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Трагедия произошла в МФЦ района Рязанский. Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что на место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой помощи, оперативно проведена эвакуация посетителей и сотрудников.

"В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных. Трое взрослых – в НИИ Склифосовского, ребенок – в Морозовской больнице", – сообщила Ракова.

Она напомнила, что офисы "Мои документы" в столице оборудованы тревожными кнопками, сигнал с них поступает напрямую в правоохранительные органы. Также в каждом центре госуслуг работают охранники – в случае необходимости они вызывают оперативные службы, приводит слова Раковой Оперштаб Москвы.

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Фото: АГН «Москва» / Мобильный репортер
Автор: 7 декабря 2021, 18:53 Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник

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