В Москве неизвестный устроил стрельбу: двое ранены

Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве случилось ЧП. По предварительным данным, водитель такси открыл стрельбу во время задержания. Пострадали два сотрудника ГИБДД, один из них находится в тяжелом состоянии.
На место происшествия выехали полицейские. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Популярные темы форума
а вы будете голосовать?
Я буду голосовать ". За!". И никто мне не указ!
Ефремов ДТП
Любовь проходит, Путин никогда!
Мне 74. Хорошее здоровье и я хочу ребенка. Ему 57 лет.
Заголовки публикаций СМИ в инете
Ефремова посадят?
Есть девушка у Клавы???
Кошка лезет на стол
Какое наказание заслужил Ефремов?