В Москве неизвестный устроил стрельбу: двое ранены

Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве случилось ЧП. По предварительным данным, водитель такси открыл стрельбу во время задержания. Пострадали два сотрудника ГИБДД, один из них находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехали полицейские. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.