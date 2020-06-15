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В Москве неизвестный устроил стрельбу: двое ранены

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Днем 15 июня на Ленинском проспекте в Москве случилось ЧП. По предварительным данным, водитель такси открыл стрельбу во время задержания. Пострадали два сотрудника ГИБДД, один из них находится в тяжелом состоянии.

На место происшествия выехали полицейские. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Автор: 15 июня 2020, 16:40 Источник: Telegram 112 • Требует проверки

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