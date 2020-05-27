Женщина из Подмосковья убила сожителя матери с помощью зеркала

Жительница подмосковного Чехова убила 46-летнего сожителя своей матери при помощи осколка зеркала. Она пустила его в ход во время ссоры.
Конфликт произошел, когда 29-летняя девушка распивала алкоголь в квартире. Она ударила оппонента в шею, нанеся несовместимую с жизнью травму. Мужчина умер по пути в больницу, девушку задержали.
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