"Это беспредел": в Москве полицейские задержали Иисуса за нарушение режима самоизоляции

Накануне, 4 марта, в Москве задержали местного жителя Иисуса Воробьева, который гулял с собакой на Патриарших прудах. В отношении правонарушителя составили административный протокол.

В полиции рассказали, что мужчина длительное время гулял с питомцем в парковой зоне на Патриарших прудах. Стражи порядка попросили его вернуться домой и предупредили об ответственности за нарушение режима самоизоляции. Однако Иисус Воробьев не отреагировал на замечание правоохранителей и вступил с ними в перепалку.

В итоге полицейские задержали мужчину и доставили его в отдел МВД Хамовники, сообщает ТАСС. В отношении москвича составили административный протокол по статье "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". Отмечается, что мужчине не разрешили отвезти собаку домой, и питомец остался на улице в один. Через некоторое время его забрала супруга задержанного.

Телеграм-канал RT опубликовал видеозапись, сделанную сразу после задержания мужчины в полицейской машине. В кадре Иисус Воробьев ведет себя агрессивно по отношению к полицейским. "Желаю вам, чтобы вы все сдохли! Вместе со своими детьми там, женами, матерями", – заявил он.

Позднее москвич подтвердил, что действительно грубо разговаривал со стражами порядка и даже назвал их фашистами. "Как в фильмах про фашистов, где ребенка отбирают у матери. Так и они – собаку в одну сторону, а меня в машину потащили. Это беспредел и полный бандитизм", – цитирует его "Комсомольская правда".

Напомним, 29 марта мэр Сергей Собянин сообщил о расширении режима самоизоляции из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве. Жителям разрешается покидать дом только в случае обращения за медицинской помощью, поездок на работу, покупок в магазине и аптеке, выноса мусора и выгула питомцев на расстоянии не больше 100 метров от дома.