ЧП на борту: вылетевший из Москвы лайнер экстренно сел в аэропорту Шереметьево

Самолет, выполнявший рейс Москва – София, экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево. По данным RT, сработал датчик отказа системы предупреждения столкновения с землей.
Посадка прошла в штатном режиме. Лайнер осмотрят наземные службы, пишет РИА ФАН.
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