Гадалка-аферистка развела москвичку на три миллиона

Мошенница умудрилась вытянуть из женщины чуть более трех миллионов рублей. Как стало известно, в сентябре 2019 года к сотруднице одной из столичных школ прямо в учебном заведении подошла лже-гадалка и убедила, что на ее семью наложено проклятье. Преступница предложила ошарашенной москвичке помощь. Перепуганная москвичка в срочном порядке взяла кредит и перевела на банковскую карту лже-целительницы деньги, передает Пятый канал.
Через несколько месяцев женщина осознала, что ее обманули. 2 февраля она пришла в полицию и написала заявление. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
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