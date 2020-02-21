Под Краснодаром КамАЗ на полном ходу влетел в аптеку

Грузовой КамАЗ с прицепом на большой скорости врезался в одну из аптек в поселке Ильинском Краснодарского края. До этого он столкнулся с легковым автомобилем, сообщает РИА ФАН.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как грузовик, не притормаживая, миновал перекресток с оживленным движением, где сбил ехавший сбоку седан. От удара автомобиль несколько раз повернулся вокруг своей оси, а большегруз съехал с дороги и влетел в аптеку. В легковушке находились мужчина и ребенок, они не получили серьезных травм. В аптеке посетителей не было. О состоянии водителя КамАЗа не сообщается.
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