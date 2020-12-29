После ультиматума Баку армяне в Карабахе устроили бунт

Баку предъявил ультиматум жителям села Шурнух в Нагорном Карабахе. Азербайджанское правительство потребовало предоставить половину домов в поселении для нужд своих военных, передает "Царьград". В знак протеста местные жители перекрыли дорогу и приготовились к обороне. Власти Азербайджана дали протестующим день на то, чтобы подчиниться. В случае неповиновения они угрожают нападением.
Популярные темы форума
Украина
Каким будет 2021 год?
Деньги-ЗЛО!
Для чего и для кого создан Дни ру?
Трусы навального
Кто вы русские?
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Надоела Пугачева
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам