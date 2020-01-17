Два человека попали под колеса машины на юго-западе Москвы

Днем 17 января автомобиль Hyundai сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе в столице. Авария произошла на Южнобутовской улице.
Оба пешехода получили травмы и были доставлены в больницу. По данным агентства "Москва", один из пострадавших является несовершеннолетним. На месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
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