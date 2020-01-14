Летевший в Москву лайнер сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира

Лайнер компании S7 Airlines, следовавший из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной стало плохое самочувствие пассажира, передает RT.
В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали, что в Перми мужчине была оказана медицинская помощь. Его доставили в местную больницу. После этого лайнер с остальными пассажирами вылетел в столицу, сообщает "Вечерняя Москва".
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