Двое приезжих изнасиловали и жестоко убили 21-летнюю россиянку

В Петербурге двое мигрантов обвиняются в изнасиловании и убийстве молодой горожанки. Преступление было совершено возле одного из домов по улице Александра Матросова.
По данным газеты "Петербургский дневник", двое уроженцев Таджикистана напали на 21-летнюю девушку. Один из злоумышленников держал жертву, а второй насиловал. После этого мужчины похитили у потерпевшей около 13 тысяч рублей. Чтобы скрыть следы злодеяния, один из мигрантов задушил россиянку. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.
Популярные темы форума
Самые некрасивые женские имена
Донбасс будет русским?
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-
Не могу избавиться от дочери
Гей парады, нужны ли они?
Как вы наказываете детей?
В Брянске полицейский убил 17 летнего парня.
Я почувствую когда начну рожать?