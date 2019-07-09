Пришлось плыть: ливень затопил резиденцию Трампа
В столице США затопило десятки улиц, а на дорогах образовались огромные пробки. Чтобы спастись от разгула стихии, водители были вынуждены вплавь добираться до безопасных мест, сообщает "ТВ Центр".
Вода попала и в резиденцию президента США Дональда Трампа. Затопило подвальные помещения и офисы Белого дома. Журналисты пресс-пула американского лидера выложили в соцсети подтверждающие это кадры.
В метро на некоторых станциях с потолка обрушились настоящие водопады. Приостановлено движение на юге Вашингтона. Во многих районах нет электричества.
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