Подлость и цинизм: во МХАТе сорвали фото Дорониной

Во МХАТе неизвестные сорвали фотографии Татьяны Дорониной со стены и бросили на пол. Об этом рассказал "Московский комсомолец".
Сотрудники театра предположили, что причастным к произошедшему может быть новый художественный руководитель Эдуард Бояков. "Фотовыставки с Дорониной больше нет. Такого зверства, цинизма и подлости в своей жизни я еще не встречал", – написал возмущенный пользователь.
Позднее заместитель худрука МХАТа по внешним коммуникациям Александр Замыслов прокомментировал известие. Он сообщил, что фотовыставку демонтировали в рамках плановой работы. "Мы хотим попробовать сделать из нее мобильную выставку, выездную, которая могла бы ездить с театром на гастроли", – цитирует Александра Замыслова Пятый канал.
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