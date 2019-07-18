При пожаре в анимационной студии погибли 12 человек

В выпускающей аниме студии Kyoto Animation в японском городе Киото произошел серьезный пожар. Погибли 12 человек, еще 36 госпитализированы с травмами разной степени тяжести, сообщает "Москва 24". Судьба нескольких остается неизвестной.
По словам очевидцев, перед пожаром в здании прогремел взрыв. Согласно предварительной версии, причиной возгорания стал поджог. Мужчина средних лет разлил в коридорах воспламеняющую жидкость, уточняет телеканал "360".
Предполагаемый преступник тоже получил травмы. Его доставили в больницу вместе с другими пострадавшими, передает "ТВ Центр". Мотивы злоумышленника пока не известны.
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