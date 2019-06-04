Четыре жертвы: в гостинице устроили стрельбу

Злоумышленник открыл стрельбу из помпового ружья в одной из гостиниц города Дарвин на севере Австралии. Погибли четыре человека, двое получили ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на издание 9News.
Полицейским удалось задержать преступника через час после случившегося. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Как отмечает агентство НСН, число жертв может увеличиться до пяти.
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