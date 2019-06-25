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Подросток едва не погиб во сне из-за планшета

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11-летний мальчик едва не погиб во сне из-за оставленного возле кровати на зарядке планшета. Ночью устройство начало плавиться, а к утру полностью прожгло матрас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ. 

На место ЧП вызвали пожарных. Подросток не пострадал. При этом спасатели отметили, что нельзя оставлять зарядные устройства на материалах, загорающихся от нагревания. 

25 июня 2019, 17:24

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Спасибо всем тем, кто показал мне этот прекрасный сайт O︂N︂TW︂IGGSY︂.︂CO︂M︂/4NAVRV Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока есть возможность=)
Гость
Ответить
оставленного ВОЗЛЕ кровати... а к утру прожгло матрас... это как??? оно мало того, что плавится ещё и подпрыгивает что ли )))
1

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