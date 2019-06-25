Подросток едва не погиб во сне из-за планшета

11-летний мальчик едва не погиб во сне из-за оставленного возле кровати на зарядке планшета. Ночью устройство начало плавиться, а к утру полностью прожгло матрас. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британские СМИ.
На место ЧП вызвали пожарных. Подросток не пострадал. При этом спасатели отметили, что нельзя оставлять зарядные устройства на материалах, загорающихся от нагревания.
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