В самолет ударила молния: шокирующие подробности катастрофы в аэропорту Шереметьево
По имеющимся данным, лайнер недалеко от Москвы поразила молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Вышла из строя электроника, пропала связь с диспетчером. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт Шереметьево.
От удара и трения хвост самолета не оторвался, а вспыхнул. Одна из стюардесс поделилась страшными подробностями трагедии с рейсом Москва – Мурманск.
По словам Татьяны Касаткиной, когда лайнер остановился, сразу же началась эвакуация. На борту началась паника. "Все орали, что мы горим… Я уже никого не видела... Я выталкивала ногой дверь и толкала пассажиров. Чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямо каждого за воротник", – цитирует бортпроводницу сайт "Комсомольская правда".
"Девочки находились рядом. И помогали нам выбираться на трап из помещения, заполненного газом... Там было темно и невыносимо жарко", – рассказал через несколько часов после трагедии в аэропорту Шереметьево пассажир Дмитрий Хлебников. Незадолго до посадки самолета он заметил вспышку, что позволяет рассматривать версию с молнией как одну из основных.
В свою очередь командир Sukhoy SuperJet Денис Евдокимов утверждает, что самолет, который он экстренно посадил в аэропорту Шереметьево после попадания молнии, загорелся уже после посадки. При этом у него практически отсутствовала связь с диспетчерами, передает "Царьград". Известно, что экипаж рейса Москва –Мурманск организовал эвакуацию пассажиров в рекордные 55 секунд, но больше половины находившихся на борту людей погибли – 41 человек.
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