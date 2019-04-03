В Швеции полицейский случайно арестовал опасного преступника в сауне

В Стокгольме офицер полиции не растерялся и произвел арест опасного преступника прямо в сауне. Правоохранитель случайно узнал в одном из посетителей объявленного в розыск мужчину, пишет портал FlashNord со ссылкой на SVT.
Отмечается, что преступник пустился в бега после того, как был осужден за наркоторговлю и нападение на чиновника. Полицейский, который был в сауне без одежды, как и правонарушитель, решил провести задержание. Несмотря на комизм ситуации, руководство офицера отметило, что он выполнил свою работу профессионально.
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