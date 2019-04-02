В доме на севере Москвы произошел пожар

В одном из домов на Ленинградском проспекте в районе Сокол на севере Москвы загорелись балконы с седьмого по девятый этажи. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, передает сетевое издание m24.ru. В результате ЧП жертв нет. Из огня спасли пять человек, трое из которых были переданы скорой помощи для осмотра.