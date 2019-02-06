В парке медведь загрыз наркомана
В начале сентября прошлого года 30-летний житель штата Теннесси Уильям Ли Хилл отправился в национальный парк вместе с другом для сбора растения женьшеня, которое используют для создания энергетических напитков. В тот же день его спутник вернулся домой один. Вскоре полицейские организовали операцию по поиску пропавшего мужчины. Труп Уильма они обнаружили лишь спустя четыре дня.
Согласно предварительной версии, американец стал добычей агрессивного черного медведя. Дикое животное находилось рядом с телом Хилла на протяжении несколько часов, пока правоохранителям не удалось прогнать опасного зверя. Личность мужчины установили благодаря вещам и нескольким татуировкам: черепу с костями, эмблеме рок-группы "AC/DC" и флагу Конфедерации с надписью "У реднеков так принято".
Истинную причину гибели Уильяма Ли Хилла специалисты узнали лишь после тщательной экспертизы, результаты которой они объявили в начале февраля. Оказалось, что мужчина умер от передозировки наркотиков. Возле его тела нашли остатки запрещенных веществ и шприцы. Лишь после этого к нему подошел опасный зверь.
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