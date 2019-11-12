Следователи проверят доцента Соколова на другие преступления

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предположил, что доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший свою любовницу, мог преступить закон и с другой студенткой. Он попросил питерское ведомство заняться проверкой.

По данным "360", также он направил в Санкт-Петербург на помощь в расследовании резонансного убийства опытных специалистов криминалистического центра СК. Ранее по факту убийства студентки было возбуждено уголовно дело.

Соколова утром 9 ноября достали из Мойки и увидели у него рюкзак с отрубленными женскими руками. Преподаватель университета пытался избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко. По его собственному признанию, ранее он из-за ссоры застрелил и расчленил девушку.

