Следователи проверят доцента Соколова на другие преступления

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предположил, что доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший свою любовницу, мог преступить закон и с другой студенткой. Он попросил питерское ведомство заняться проверкой.
По данным "360", также он направил в Санкт-Петербург на помощь в расследовании резонансного убийства опытных специалистов криминалистического центра СК. Ранее по факту убийства студентки было возбуждено уголовно дело.
Соколова утром 9 ноября достали из Мойки и увидели у него рюкзак с отрубленными женскими руками. Преподаватель университета пытался избавиться от тела аспирантки Анастасии Ещенко. По его собственному признанию, ранее он из-за ссоры застрелил и расчленил девушку.
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