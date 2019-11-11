Хладнокровно и безжалостно: как историк избавился от трупа студентки

Не так давно страну потрясла жуткая новость – профессор из Санкт-Петербуржского университета жестоко расправился со своей студенткой. Теперь же в сети появились леденящие кровь кадры, на которых мужчина пытается избавиться от трупа.

В понедельник 11 ноября суд вынесет приговор убийце 24-летней девушки. Защита преступника будет добиваться переквалификации статьи "Убийство", по которой можно получить пожизненный срок на "Убийство в состоянии аффекта", где максимальный срок заключения три года.

Мужчина хладнокровно расчленил свою студентку и попытался выбросить ее части тела в реку Мойку у дома №82. Именно там его застали спасатели. При обыске квартиры была обнаружена голова студентки, а также пила, которой профессор расчленил свою подопечную, сообщает ТВ Центр.