Соловьев вышел из себя после жуткого убийства

Новость о жутком убийстве аспирантки Анастасии Ещенко прогремела не только на весь Санкт-Петербург, но и на всю Россию. Люди не могли поверить, что профессор СПбГУ Олег Соколов не просто расправился с несчастной, но и осквернил ее тело в попытке замести следы.
Особенно смутилась общественность после того, как свой нелепый провал убийца попытался выдать за чистосердечное признание. Эти претензии на своей странице в "Телеграме" сформулировал Владимир Соловьев.
"Профессор Соколов убил и расчленил несчастную девушку. Попытался избавиться от тела. Будучи пьяным, свалился в реку. Был выловлен из Мойки с фрагментами тела жертвы", – цитирует "Царьград" ведущего. "Какая явка с повинной? Куда он явился? Теперь отделение полиции на дне Мойки?" – добавил журналист.
Сообщения о том, что историк намеревался свести счеты с жизнью в костюме Наполеона под стенами Петропавловской крепости на глазах у туристов, он посчитал попыткой уйти от наказания. Соловьев подчеркнул: если бы профессор действительно вынашивал такой план, вряд ли пытался бы избавиться от улик.
❗️ ❗️ Анастасия Ещенко была убита из мелкокалиберного обреза ещё в четверг, 7 ноября. Произошло это в квартире учёного на набережной Мойки, 82.— ☭Алексей Иванов☭ (@FreshBreeze99) November 9, 2019
Олег Соколов, в пятницу принимал в гостях друзей. Тело было спрятано и гости ничего не заметили. pic.twitter.com/PwfCNXxlDI
"Придумывают ему еще состояние аффекта! Ревновал! Договорились до того, что помягче надо к профессору, учитывая его научные заслуги!" – возмутился телеведущий.
Объяснить действия историка эмоциональным всплеском после убийства также нельзя. До попытки утопить останки возлюбленной Соколов принимал гостей в квартире, и те не заметили в его поведении ничего необычного.
"Убийца с задокументированной историей жестокого отношения к женщинам", – припечатал Соловьев любящего нарядиться Наполеоном профессора.
Напомним, что о жутком убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко стало известно 9 ноября, когда из реки Мойки в Санкт-Петербурге достали профессора СПбГУ Олега Соколова. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, при нем был рюкзак, внутри которого находились женские руки.
Обезглавленное тело девушки и голова несчастной были обнаружены в квартире историка. Поиском ног занимаются водолазы.
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