Охрана ехала полчаса: детали ограбления Левы из "Би-2"

Группа быстрого реагирования добиралась к взломанной квартире Левы из "Би-2" полчаса. Грабители за это время успели завершить свое черное дело и скрыться с места происшествия.

Сигнал на пульт частного предприятия "Радуга" из стоящей под охраной квартиры известного музыканта поступил в 06:09. Однако группа быстрого реагирования подоспела только в 06:39, передает Telegram-канал "112". За это время можно не только обчистить дом, но и вскрыть средних размеров сейф, отмечает канал.

Как сообщалось, 31 июля воры-домушники вскрыли квартиру в центре Москвы, на улице 1905 года. Хозяин – рок-музыкант Игорь Бортник (Лева из группы "Би-2") – отдыхает на испанском курорте Марбелья. Певец активно размещает в Instagram снимки из отпуска, так что злодеи знали точно: квартира пуста и, скорее всего, на сигнализации.

Бортник занимает две квартиры на третьем этаже сталинского дома. Некоторое время назад он приобрел трешку и соседнюю однушку. Объединив их и установив общую железную дверь, артист получил шикарные апартаменты, куда вселился с женой и двумя детьми.

Публикация от Лева Би-2 (@levab2) 29 Июл 2018 в 6:58 PDT

К преступлению, судя по всему, готовились тщательно. Глазки видеокамер были заклеены, а время для вскрытия было выбрано глубоко за полночь. Соседка музыканта ложится спать поздно, и в эту ночь, как обычно, смотрела телевизор. Она единственная слышала подозрительные звуки с лестничной клетки около 02:30, но выходить побоялась.

Информация, которую публикует "МК", отличается от сведений Telegram-канала. По данным издания, сигнализация сработала в 05:30, а охрана прибыла на место через несколько минут, но грабителей уже и след простыл. В квартире царил беспорядок – предположительно, воры успели вынести все ценное. Оценить ущерб сможет лишь сам артист, который не торопится возвращаться из Испании.