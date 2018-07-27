Украинские депутаты устроили массовое побоище
Рукопашная возникла между сторонниками и противниками действующего мэра Артема Семенихина. На собрании присутствовали местные жители и активисты.
В потасовке пострадали четверо полицейских, сообщает "Телеграф". Госпитализированы восемь человек с ушибами, травмами глаз, судорогами и сотрясением мозга.
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