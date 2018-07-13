Новый инцидент в Солсбери всполошил полицию

В британском
городе Солсбери 30-летнему мужчине стало плохо в ресторане "Зизи",
из-за чего полиция оцепила заведение и всю улицу. Как отмечает РИА ФАН, в "Зизи" на Касл-стрит в день отравления обедали экс-полковник ГРУ
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Впрочем, все завершилось благополучно, сообщает Life.ru. Посетитель был госпитализирован, состояние его здоровья не вызывает опасений.
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