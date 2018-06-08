Театр Джигарханяна сотряс новый скандал

Служащий Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна попался с запрещенным веществом. Правоохранители изъяли у него несколько свертков с амфетамином.

По предварительным данным, машинист сцены Сергей купил психотропное вещество у неизвестного. После этого мужчина спрятал два свертка с наркотиком под сиденье своей машины KIA. Пресс-служба МВД России по Москве раскрыла некоторые подробности инцидента.

Подозрительное транспортное средство было остановлено сотрудниками столичной дорожно-патрульной службы на проспекте Ленина. А поскольку водитель нервничал и вел себя не совсем адекватно, правоохранители решили обыскать автомобиль. Так был обнаружен тайник с запрещенным веществом.

Молодого человека задержали, он находится под подпиской о невыезде. По данному факту возбуждено уголовное дело, передает Пятый канал.





Представители театра пока не прокомментировали ситуацию. Инцидент нанес очередной удар по имиджу Армена Борисовича. Это может вылиться в довольно неприятные последствия для народного артиста и культурного учреждения под его руководством.

Отметим, что внешний вид Джигарханяна в последнее время вызывает тревогу и множество вопросов. Артист выглядит изможденным и еле передвигается, а его худоба заставляет усомниться в том, что он вообще питается. Более того, 82-летний артист почти не выходит из лечебных учреждений, что говорит о проблемах со здоровьем.

Интриги добавляет информация о том, что сторонники его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской обращались за помощью к президенту. Однако на прямой линии с Владимиром Путиным эти вопросы так и не были озвучены.