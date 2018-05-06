Режиссер Юрий Томошевский трагически погиб в Германии

На 62-м году жизни скончался знаменитый российский режиссер Юрий Томошевский. Он погиб во время частного визита в Германию.
Обстоятельства случившегося раскрыл искусствовед Исаак Кушнир. "Мне позвонила его дочь. Какое-то трагическое нелепое падение… Будут вскрытие делать", – заявил он в беседе с корреспондентом "Пятого канала".
По предварительным данным, Томошевского кремируют в Германии. Дата прощания с деятелем театра будет объявлена позднее.
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