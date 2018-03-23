При захвате заложников во Франции есть жертвы

СМИ сообщили о том, что при захвате заложников в супермаркете Super U в коммуне Треб в округе Каркасон департамента Од на юге Франции погиб человек. Отметим, что глава муниципального образования рассказал о двух пострадавших.
Захватчик объявил себя "солдатом" запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Все заложники освобождены. В здании супермаркета остались злоумышленник и полицейский, передает Reuters.
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