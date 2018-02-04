Последний бой погибшего в Сирии российского летчика попал на видео

В Сети появилось видео, снятое орудующими в Сирии террористами. На записи – последний бой, который дал героический российский летчик после приземления.

На записи видно, что более десятка вооруженных террористов взяли в плотное кольцо российского летчика. Тот до последнего отстреливается, поэтому к пилоту боевики приближаются с повышенной осторожностью, несмотря на подавляющее численное превосходство. Когда террористы вплотную приблизились к российскому офицеру. раздался взрыв. По предварительной информации, он сам применил ручную гранату.