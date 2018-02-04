Героически погибший в Сирии летчик отстреливался до последнего
Боевики запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" сбили российский штурмовик Су-25, выполнявший задание в сирийской провинции Идлиб. Информацию о крушении подтвердили в Министерстве обороны России. По предварительным данным, удар был нанесен из переносного зенитно-ракетного комплекса.
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что оружие, которым сбили самолет, могло попасть в руки террористов несколькими способами. "Были сообщения о том, что якобы США поставляли некие системы вооружения курдам. Необходимо потребовать от Вашингтона полный перечень поставляемого оборудования в руки тех или иных вооруженных группировок", – цитирует РИА Новости эксперта.
"Второй вариант – попадание ПЗРК в Сирию возможно по украинскому каналу. Напрямую либо через Болгарию", – добавил он. Отметим, представитель Пентагона Эрик Пэхон уже успел объявить, что американские военные не поставляли подконтрольным США группировкам оружие типа "земля-воздух". Он также добавил, что не предусматривается это и в будущем.
#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 3 февраля 2018 г.
Как рассказали в Минобороны России, летчик доложил командованию о катапультировании на территории, подконтрольной террористам. "При ведении боя с террористами пилот погиб", – говорится в сообщении. Принимаются меры по возвращению тела пилота.
SE. #Idlib: pics showing wreckage of downed #Russia|n Su-25. pic.twitter.com/wr2pq9La2y— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 3 февраля 2018 г.
Террористы, сбившие Су-25, сняли на видео место крушения самолета, а также район, где пилот дал свой последний бой. Также они сняли экипировку российского летчика. Судя по кадрам, погибший успел выпустить по наступающим террористам целую обойму. По неподтвержденным данным, он привел в действие ручную гранату, чтобы не попасть в плен к боевикам.
Судя по магазинам Стечкина нашего летчика, он отстреливался. И погиб как герой pic.twitter.com/89KqRJSi1Z— Александр Коц (@sashakots) 3 февраля 2018 г.
"Теперь ясно, что в Идлибе находятся террористы, которые не соблюдают режим прекращения огня и по которым нужно будет нанести ряд массированных ракетных ударов совместно с сирийскими войсками", – заметил президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. По району, где базируются террористы, уже был нанесен удар высокоточным оружием.
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