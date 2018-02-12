В Москве загорелась гостиница "Космос"

Днем 12 февраля в здании гостиницы "Космос" в Москве произошел пожар. Очевидцы сообщают, что из четырех окон валит густой черный дым, передает Telegram-канал Mash.
Огонь возник на 15-м этаже, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на агентство городских новостей "Москва". По факту происшествия проводится проверка.
В Москве горит гостиница «Космос». Очевидцы сообщают, что из 4 окон идёт густой чёрный дым pic.twitter.com/eVqOR49bkg— #MDK (@mudakoff) 12 февраля 2018 г.
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