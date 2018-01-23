Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео

В канадском городе Порт-Кокитлам товарный поезд протаранил спиртовоз, передает Life.ru. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.
По сообщениям очевидцев, в районе ЧП слышны взрывы. Власти начали эвакуацию жителей в радиусе километра от пожара.
Two explosions. Things are really crazy right now. #PortCoquitlam #crazy #emergency pic.twitter.com/bTcpSuIdA8— Vex Nutso (@crayZ121314) 23 января 2018 г.
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