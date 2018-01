Пожар на месте жуткой аварии с поездом сняли на видео

В канадском городе Порт-Кокитлам товарный поезд протаранил спиртовоз, передает Life.ru. В результате столкновения оба транспортных средства загорелись.

По сообщениям очевидцев, в районе ЧП слышны взрывы. Власти начали эвакуацию жителей в радиусе километра от пожара.

Two explosions. Things are really crazy right now. #PortCoquitlam #crazy #emergency pic.twitter.com/bTcpSuIdA8