В московском метро случилось кровавое ЧП

На станции метро "Третьяковская" Московского метрополитена произошло ЧП. Как сообщает радиостанция "Говорит Москва", на платформе пассажиры заметили большую лужу крови. "Был очевидец того, как перевязывали пострадавшего на "Третьяковке". Я ехал с "Китай-города", выходил где-то на середине платформы с "Третьяковки", пришлось перепрыгивать через лужу крови. Его сбило, наверное, зеркалом", – рассказал один из пассажиров.

На месте ЧП работают сотрудники полиции. "Непонятно, что произошло. Много крови, она разбрызгана. Пострадавшего нет, и человек 15 полицейских с нахмуренными лицами", – отметил другой пассажир. От представителей метрополитена официальных комментариев пока не поступало.