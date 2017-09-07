В центре Лондона прогремел взрыв

В Лондоне на оживленной торговой улице Оксфорд-стрит произошел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ВВС.
BREAKING - UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa— Behind The News (@Behind__News) 7 сентября 2017 г.
В настоящее время улица перекрыта. На месте работают спасатели и правоохранители. Предположительно, взрыв связан с неполадками в электросети.
Part of Oxford Street has been closed by police after a suspected electrical explosion https://t.co/Toenuy1eLw pic.twitter.com/DpKtKdkVMB— TBH News London (@tbhnewslondon) 7 сентября 2017 г.
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