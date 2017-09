В центре Лондона прогремел взрыв

В Лондоне на оживленной торговой улице Оксфорд-стрит произошел взрыв. В результате инцидента, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщает ВВС.

BREAKING - UK: Explosion reported in Oxford Street, London. Details to follow. pic.twitter.com/b9kCkhwIKa

В настоящее время улица перекрыта. На месте работают спасатели и правоохранители. Предположительно, взрыв связан с неполадками в электросети.

Part of Oxford Street has been closed by police after a suspected electrical explosion https://t.co/Toenuy1eLw pic.twitter.com/DpKtKdkVMB