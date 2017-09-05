Пассажиры пожаловались на сбой в московском метро

Пассажиры Московского метрополитена пожаловались на сбой в работе подземки. Очевидцы сообщили, что утром 5 сентября на станции "Библиотека имени Ленина" Сокольнической линии подземки образовалась огромная толпа. По их словам, поезда в сторону "Кропоткинской" двигались с увеличенными интервалами, а людей на платформе скопилось столько, что войти в вагоны с первого раза удавалось не всем.
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