Внедорожник протаранил прачечную в центре города
Как видно на кадрах, сделанных видеорегистратором, во время движения задним ходом водитель протаранил прачечную. Разбив стеклянные двери, автомобиль на бешеной скорости въехал в зал, где в этот момент находились люди.
На записи видно, как клиенты прачечной в ужасе разбегаются, увидев крушащий все на своем пути автомобиль, передает CBS. Уточняется, что 74-летний водитель совершил ДТП не намеренно. В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе и управлявший машиной мужчина. Все они был срочно госпитализированы.
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