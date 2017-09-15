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Общество

В Москве наступил апокалипсис

Фото: GLOBAL LOOK press/instagram.com/me4tatell/
До вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в связи с прохождением фронтальной зоны в Центральной России, в том числе Москве, местами ожидается сильный дождь, гроза. Но после выходных снова будет жарко.

Продолжение: Ураган в Москве повалил деревья и ранил людей
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"15 и 16 сентября 2017 года в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные и аварийные службы комплекса городского хозяйства Москвы перешли на усиленный режим работы: к круглосуточному дежурству готовы пять тысяч 238 единиц техники и более 37 тысяч специалистов", – рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

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Приняты необходимые меры для защиты зданий, транспорта, рекламных конструкций. Коммунальщики успели обратиться к водителям и пешеходам с призывом быть очень внимательными: в ближайшие часы ожидаются ливень, гроза и ветер с порывами до 25 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра, до вечера 15 сентября и ночью 16 сентября в связи с прохождением фронтальной зоны в Калужской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Ивановской, Ярославской, Тверской, Костромской, Московской областях и столице местами ожидается сильный дождь, гроза. Ветер усилится до шквалистого 20-25 метров в секунду, сообщает ТАСС.

"Объявлен предпоследний, оранжевый уровень опасности погоды, который означает, что погода опасна. Есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба", – сообщили в метеослужбе столицы.

После прохождения холодного фронта к субботе, 16 сентября погода в Московской области улучшится: днем будет до +20 градусов, переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди. Так же пройдет воскресенье, 17 сентября. И уже в понедельник, 18 сентября ожидается потепление до аномальных +23...+25 градусов. 

Автор: Алексей Минин15 сентября 2017, 17:04

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