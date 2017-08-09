Художница могла заразить гостей ВИЧ через вино с месячными

Приготовленное "приворотное снадобье" с менструальной кровью, которым московская эпатажная художница Полина Музыка угостила гостей выставки, могло стоить им жизни. Через напиток девушка могла заразить любителей современного искусства ВИЧ-инфекцией.

Свое мнение по поводу риска заражения страшным заболеванием через менструальную кровь высказал главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Минздрава России Евгений Воронин. При этом люди не были заранее предупреждены относительно состава напитка.

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"Это, конечно, экзотичный случай – наверное, такое произошло впервые", - цитирует эксперта НСН. "В принципе, вероятность заражения ВИЧ-инфекцией в таком случае крайне мала. Теоретически такое возможно, но здесь имеет значение множество нюансов. Ни одного подобного случая в мире зарегистрировано не было", – заявил врач.

Напомним, после того, как художница раскрыла рецепт своего вина, самочувствие некоторых попробовавших его гостей резко ухудшилось. У некоторых открылась рвота. По словам самой Полины Музыки, своим перформансом она хотела "приворожить" ценителей современного искусства.

По ее словам, гости мероприятия поплатились за нежелание разгадать метафору и приобщиться к прекрасному. Добавим, что в творческой среде Музыку считают гением, отражающим современность языком искусства.