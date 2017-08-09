Эпатажная художница напоила гостей менструальной кровью

Московская художница Полина Музыка подготовила гостям своей выставки неприятный сюрприз. Проект не вызвал ничего, кроме отвращения.

Полина Музыка "оригинально" встретила гостей выставки, посвященной оскорблению чувств. Она налила в стаканчики красное вино и добавила туда свою менструальную кровь.

Судя по всему, художница намеревалась "приворожить" как можно больше любителей современного искусства. Посетители стали невольными участниками сомнительного перформанса.

Ничего не подозревая, они выпили вино. Информация о секретном "ингредиенте" у многих вызвала рвоту.

Позже Музыка написала об эксперименте, который якобы не оценили по достоинству, в Facebook. Эпатажная художница позлорадствовала: мол, люди не были заинтересованы в вине как объекте искусства и пили, не прочитав описание.

По ее словам, гости мероприятия поплатились за нежелание разгадать метафору и приобщиться к прекрасному. Добавим, что в творческой среде Музыку считают гением, отражающим современность языком искусства.