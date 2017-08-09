Эпатажная художница напоила гостей менструальной кровью
Полина Музыка "оригинально" встретила гостей выставки, посвященной оскорблению чувств. Она налила в стаканчики красное вино и добавила туда свою менструальную кровь.
Судя по всему, художница намеревалась "приворожить" как можно больше любителей современного искусства. Посетители стали невольными участниками сомнительного перформанса.
Ничего не подозревая, они выпили вино. Информация о секретном "ингредиенте" у многих вызвала рвоту.
Позже Музыка написала об эксперименте, который якобы не оценили по достоинству, в Facebook. Эпатажная художница позлорадствовала: мол, люди не были заинтересованы в вине как объекте искусства и пили, не прочитав описание.
По ее словам, гости мероприятия поплатились за нежелание разгадать метафору и приобщиться к прекрасному. Добавим, что в творческой среде Музыку считают гением, отражающим современность языком искусства.
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