Почему погибла поссорившаяся с Порошенко Бережная

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Бережная погибли из-за того, что водитель автомобиля, на котором она передвигалась по побережью Адриатического моря, уснул за рулем, из-за чего машина выехала с дороги. Об этом сообщили очевидцы дорожно-транспортного происшествия.

"По предварительной версии, причиной ДТП стал сон водителя. Также авто двигалось на очень большой скорости", – цитируют свидетелей катастрофы "Вести".

Кроме того, отмечается, что автомобиль Бережной сильно смяло от удара. "Пожарным на протяжении двух часов пришлось разрезать автомобиль, чтобы извлечь пострадавших", – подчеркнули свидетели ДТП.

Вместе с тем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров напомнил, что Бережная была ярым критиком президента Украины Петра Порошенко и его режима. "После государственного переворота она ушла в оппозицию", – написал политик на своей странице в Facebook.





По его словам, бывший народный депутат была одной из немногих на Украине, кто имела смелость говорить людям правду. "Она смело высказывала свою точку зрения в эфире как украинских, так и российских телеканалов. Оппонировала всегда спокойно и аргументированно", – подчеркнул он.





Но словами Бережная не ограничивалась, занимаясь помимо политической еще и общественной и правозащитной деятельностью. "Возглавляла "Антифашистскую правозащитную лигу", после госпереворота в украинских и международных судах отстаивала ущемленные права украинцев", – отметил Азаров.

Напомним, Ирина Бережная разбилась в ДТП 5 августа. Она была депутатом Верховной рады VI и VII созывов от "Партии регионов".

