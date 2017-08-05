Бывший депутат Рады Бережная разбилась в ДТП

На побережье Адриатического моря в аварию попала экс-депутат Верховной рады Ирина Бережная. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина вылетела с серпантина.

В результате происшествия Бережная погибла. В салоне автомобиля во время аварии находилась ее дочь, она получила незначительные травмы, передает украинский портал LB.ua.