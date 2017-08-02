После избиения журналиста в Москве возбудили дело

В Министерстве внутренних дел России возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который напал на журналиста НТВ. Злоумышленник подозревается в нанесении побоев, сообщили в пресс-службе ведомства.
Предполагаемый преступник задержан. Как писали Dni.Ru, им оказался 32-летний местный житель, не имеющий отношения в Воздушно-десантным войскам.
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