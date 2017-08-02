Репортаж о Дне ВДВ закончился мордобоем
В Москве журналист вел репортаж, стоя у одного из фонтанов, где так любят купаться голубые береты. Вдруг с нецензурной бранью в кадр влез пьяный мужчина. Сотрудник телекомпании сделал хулигану замечание и тут же получил удар в лицо.
Пострадавший корреспондент отошел в сторону, прикрывая щеку рукой. Дебошир был задержан и доставлен в отдел полиции "Якиманка" для дачи объяснений. Прокуратура Москвы поручила начать проверку.
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