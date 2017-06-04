Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии
Нападение произошла в приюте для беженцев в общине Арншванг на юге Германии. Беженец из Афганистана с ножом набросился на мальчика из России и его мать.
В результате происшествия ребенок скончалась на месте. Женщина из России получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали злоумышленника.
Примечательно, что нападение произошло на глазах у другого ребенка женщины из России, он остался невредим. Мальчик находится в шоковом состоянии, за ним наблюдают врачи.
Tatort Asylunterkunft Arnschwang (Bayern): Afghane ersticht fünfjähriges Kind https://t.co/upt7m7xnAS #NPD #AfD #Pegida pic.twitter.com/9XB68fwlr8— Anti-Antifa LB (@antiantifa_lb) 4 июня 2017 г.
Полиция проводит расследование происшествия. Как сообщили в правоохранительных органах Баварии, установить мотивы преступника пока не удалось.
Российская дипмиссия в Германии была проинформирована о случившемся. "Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте. В настоящий момент проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства", – цитирует дипломатов ТАСС.
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