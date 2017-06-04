Афганец жестоко расправился с русским мальчиком в Германии

В Германии выходец из Афганистана убил мальчика из России и едва не расправился с матерью ребенка. Полиция проводит расследование происшествия.

Нападение произошла в приюте для беженцев в общине Арншванг на юге Германии. Беженец из Афганистана с ножом набросился на мальчика из России и его мать.

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В результате происшествия ребенок скончалась на месте. Женщина из России получила тяжелые ранения и была доставлена в больницу. Прибывшие на место преступления полицейские ликвидировали злоумышленника.

Примечательно, что нападение произошло на глазах у другого ребенка женщины из России, он остался невредим. Мальчик находится в шоковом состоянии, за ним наблюдают врачи.

Полиция проводит расследование происшествия. Как сообщили в правоохранительных органах Баварии, установить мотивы преступника пока не удалось.

Российская дипмиссия в Германии была проинформирована о случившемся. "Посольство России в ФРГ и генконсульство в Мюнхене по оперативным каналам проинформированы о трагическом инциденте. В настоящий момент проверяется информация о наличии у пострадавших российского гражданства", – цитирует дипломатов ТАСС.