На гей-параде в Киеве задержали шестерых радикалов

В Киеве прошел "Марш равенства", участие в котором приняли около 2,5 тысячи представителей ЛГБТ-сообщества города и сочувствующих им активистов. Их колонну со всех сторон охраняли несколько сотен полицейских и бойцов Национальной гвардии. Тем не менее, не обошлось без происшествий. Сквозь оцепление на гей-парад попытались прорваться несколько радикалов. "Шесть человек, которые пытались прорвать кордон полиции, доставляют в полицейский участок, чтобы выяснить их данные и дать правовую квалификацию их действий", – цитирует РИА Новости сообщение киевской полиции. Среди задержанных оказался депутат от партии "Свобода".