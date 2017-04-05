Российского актера убили в Донбассе

Известный российский актер Эркин Исманов погиб в Донбассе. Мужчина попал под минометный обстрел, который был направлен на поселок Коминтернов.

"28 мин было выпущено по Коминтернову, в результате обстрела погиб мирный житель Эркин Махмуджанович Исманов, 1974 года рождения" – цитирует Life.ru представителя Минобороны ДНР Эдуарда Басурина.

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Также о гибели актера сообщили и украинские СМИ. По некоторым данным, Исманов воевал в Вооруженных силах ДНР. Однако в штабе оперативного командования "Донецк" эту информацию опровергли.

По информации украинских СМИ, Исманов начал воевать в Донбассе с 2014 года. До этого у него уже был опыт боевых действий в Чечне, сообщает "ТСН". В Москве Исманов подрабатывал актером.

Мужчина с яркой, запоминающейся внешностью в основном играл в боевиках. Наиболее известные его картины – "Кремень", "Пасечник", "Крапленый" и "Инспектор Купер". Судя по фото, которые Исманов выкладывал в своем аккаунте "Вконтакте", его партнерами по фильмам были известные личности, как Валерий Золотухин, Кристина Асмус и многие другие.