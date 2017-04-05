Новое жуткое видео с места взрыва в метро

В Сети появилось новое видео с места теракта в метро Санкт-Петербурга. Очевидец Максим запечатлел первые минуты после взрыва: пассажир оказался среди немногих, кто решил оказать помощь пострадавшим.

Свидетель происшествия, которому удалось записать ролик, рассказал, что сначала даже не понял, что произошло. "Достал телефон, начал снимать. Потом, когда дым рассеялся, увидел много трупов и раненых. Было много шума", – сообщил он. Очевидец добавил, что пассажиры спустя несколько минут после взрыва начали покидать станцию.

Автор ролика решил остаться и оказать первую помощь раненым. "Рядом со мной лежал мужчина. Ему оторвало палец. Я на оторванный палец приложил тампон, который взял из аптечки", – цитирует Максима Life.ru.

Особенно поразило очевидца то, как помогала раненым другая пассажирка. "Заечка, терпи... Только не вздумай отключаться!" – приговаривала она, ухаживая за пострадавшими.

Одна из сцен буквально шокировала Максима. "Я увидел девушку. Она была молодая, лет 25, звали Елена, ей пробило голову. Она махала руками и пыталась достать что-то из головы", – рассказал он. Очевидец трагедии обработал девушке голову и помог успокоить, но только потом заметил, что она получила ранение в ногу. Позже пострадавшую забрали врачи скорой помощи.

По словам Максима, если раньше он редко спускался в метро, то после теракта вряд ли вообще туда зайдет. "Пока еще даже не совсем осознал, что произошло, все как в каком-то триллере", – сказал он, добавив, что возможно обратится к психологу.

Напомним, теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В 14:40 смертник привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, пострадали порядка 50. По факту теракта возбуждено уголовное дело.