Новое жуткое видео с места взрыва в метро
Свидетель происшествия, которому удалось записать ролик, рассказал, что сначала даже не понял, что произошло. "Достал телефон, начал снимать. Потом, когда дым рассеялся, увидел много трупов и раненых. Было много шума", – сообщил он. Очевидец добавил, что пассажиры спустя несколько минут после взрыва начали покидать станцию.
Автор ролика решил остаться и оказать первую помощь раненым. "Рядом со мной лежал мужчина. Ему оторвало палец. Я на оторванный палец приложил тампон, который взял из аптечки", – цитирует Максима Life.ru.
Особенно поразило очевидца то, как помогала раненым другая пассажирка. "Заечка, терпи... Только не вздумай отключаться!" – приговаривала она, ухаживая за пострадавшими.
Одна из сцен буквально шокировала Максима. "Я увидел девушку. Она была молодая, лет 25, звали Елена, ей пробило голову. Она махала руками и пыталась достать что-то из головы", – рассказал он. Очевидец трагедии обработал девушке голову и помог успокоить, но только потом заметил, что она получила ранение в ногу. Позже пострадавшую забрали врачи скорой помощи.
По словам Максима, если раньше он редко спускался в метро, то после теракта вряд ли вообще туда зайдет. "Пока еще даже не совсем осознал, что произошло, все как в каком-то триллере", – сказал он, добавив, что возможно обратится к психологу.
Напомним, теракт в метро Петербурга произошел днем 3 апреля. В 14:40 смертник привел в действие бомбу на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате происшествия погибли 14 человек, пострадали порядка 50. По факту теракта возбуждено уголовное дело.
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