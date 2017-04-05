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Происшествия

При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда.

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Пассажиров вынесло за пределы вагона взрывной волной. Останки погибших нашли на расстоянии полукилометра от места трагедии, сообщает издание 47news со ссылкой на криминалистов Следственного комитета России.

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Между тем появилась информация, что Акбаржон Джалилов планировал теракт на другой станции. По данным спецслужб, за 40 минут до взрыва он пришел на "Петроградскую" и долго не садился в вагон. Смертник принял решение в последний момент. 

Кроме того, следователи выяснили, где в последнее время проживал Джалилов. В доме провели обыск. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком.

Напомним, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Машинист не остановил поезд и доехал по следующей платформы.

"Принял решение о выводе состава на станцию. В течение минуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находится линейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открыли двери", – сообщил управлявший поездом Александр Каверин. Его действия глава петербургской подземки назвал правильными.

Как писали Dni.Ru, бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Жертвами трагедии стали 14 человек, более 60 пострадали.

5 апреля 2017, 13:15
ФОТОРЕПОРТАЖ

В метро Санкт-Петербурга вагон разорвало от взрыва

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