При теракте в метро трое погибли под колесами поезда

Во время теракта в петербургском метро три человека выпали из вагона на рельсы. Они погибли под колесами поезда.

Пассажиров вынесло за пределы вагона взрывной волной. Останки погибших нашли на расстоянии полукилометра от места трагедии, сообщает издание 47news со ссылкой на криминалистов Следственного комитета России.

Между тем появилась информация, что Акбаржон Джалилов планировал теракт на другой станции. По данным спецслужб, за 40 минут до взрыва он пришел на "Петроградскую" и долго не садился в вагон. Смертник принял решение в последний момент.

Кроме того, следователи выяснили, где в последнее время проживал Джалилов. В доме провели обыск. Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком.

Напомним, что теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". Машинист не остановил поезд и доехал по следующей платформы.

"Принял решение о выводе состава на станцию. В течение минуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находится линейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открыли двери", – сообщил управлявший поездом Александр Каверин. Его действия глава петербургской подземки назвал правильными.

Как писали Dni.Ru, бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления. Жертвами трагедии стали 14 человек, более 60 пострадали.